Beklenen kar yurda giriş yaptı! Meteoroloji il il duyurdu listede İstanbul'da var

Hava durumu için meteorolojinin son tahmini tuttu, haftasonu yurt genelinde yazdan kalma günler yaşayan İstanbul için de bir uyarı var. Hava sıcaklıklarının sert düşüşü ile birlikte yurda ilk kar yağışı da başlıyor. İşte meteorolojinin son hava durumu uyarıları ve yurt genelinde sıcaklıklar...