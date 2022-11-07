Beklenen kar yurda giriş yaptı! Meteoroloji il il duyurdu listede İstanbul'da var
Ve meteorolojinin günlerdir yaptığı son hava durumu tahmini tuttu. Hava sıcaklığının birden düşmesi ile beklenen kar haberi geldi, kar yurda giriş yaptı. Peki kar yağışı hangi illerde görünecek? Listede İstanbul için de bir uyarı var. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini
Hava durumu için meteorolojinin son tahmini tuttu, haftasonu yurt genelinde yazdan kalma günler yaşayan İstanbul için de bir uyarı var. Hava sıcaklıklarının sert düşüşü ile birlikte yurda ilk kar yağışı da başlıyor. İşte meteorolojinin son hava durumu uyarıları ve yurt genelinde sıcaklıklar...
Kar Doğu'dan giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden şiddetli yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteorolojinin 7 Kasım verilerine göre İstanbul dahil birçok bölgede kuvvetli yağmur bekleniyor.
Yağışların Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri bugün aralıklarla sağanak yağmurlu olacak.