Beklenen hava durumu açıklaması! Bahar geliyor, sıcaklık mevsim normallerini aşacak İstanbul, Ankara,İzmir...
Nisan ayını neredeyse yarıladık ama bazı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Son hava durumu açıklaması sevindirdi. Nihayet sıcaklık artıyor. Hatta bazı kentlerde sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. İşte yapılan son değerlendirme...
Beklenen hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin haftanın hava tahminine ilişkin yaptığı değerlendirmede sıcak hava müjdesi verdi.
Tekin, "Sıcakların önce mevsim normalleri civarına, hafta ortası itibarıyla da yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklemediklerini belirten uzman isim "Başkentte hava sıcaklığı salı 15, çarşamba 17 derece olacak.