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Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

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Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabileceği uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar Resmi Gazete'den duyuruldu.

Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekliler yılı kapsamında detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı refah artırıcı yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı. 

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Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

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Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak.



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Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

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