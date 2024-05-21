Beklenen haber geldi! Emekliye yüzde 15 indirimli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı
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Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabileceği uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar Resmi Gazete'den duyuruldu.
Emekliler yılı kapsamında detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı refah artırıcı yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı.
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak.
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Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
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