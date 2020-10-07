Bekir Aksoy oğluyla görüntülendi yeni proje müjdesini verdi

"Babalık dünyanın en eğlenceli şeyi, zor değil. Mamasını da veriyorum altını da alıyorum, bir gün ihtiyaç olursa haber verin bana. Pandemi nedeniyle işler durgun ya şimdi bakıcılığa başlayacağım. Annemizin işleri vardı bugünlük bana bıraktı, o benden daha profesyonel ama iyiyiz keyifler yerinde."