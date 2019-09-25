Bekir Aksoy Nazife Oğlakçıoğlu evliliğinin nedeni belli oldu bebek bekliyorlar
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy'un geçtiğimiz hafta hayatını birleştirdiği Nazife Oğlakçıooğlu ile sessiz sedasız evlenmesinin perde arkası ortaya çıktı.
Deneyimli oyuncu Bekir Aksoy, yaklaşık iki hafta önce tiyatro sanatçısı Nazife Oğlakçıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Sessiz sedasız gerçekleştirilen evliliğin ardından bu evlilik kararının aniden alınmasının nedeni ortaya çıktı.
Çiftin aniden hayatlarını birleştirmesinin sebebi olarak, Nazife Oğlakçıoğlu'nun hamile olması olarak gösterildi. Öte yandan nikah akşamı çekilen görüntülerde de Oğlakçıoğlu’nun elini karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
Peki ikinci kez baba olmaya hazırlanan Bekir Aksoy kimdir?
Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası emniyet mensubudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından 1992 Yılında mezun olmuştur.
Konservatuarda henüz öğrenci iken ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı.