Bekir Aksoy Nazife Oğlakçıoğlu evliliğinin nedeni belli oldu bebek bekliyorlar

Çiftin aniden hayatlarını birleştirmesinin sebebi olarak, Nazife Oğlakçıoğlu'nun hamile olması olarak gösterildi. Öte yandan nikah akşamı çekilen görüntülerde de Oğlakçıoğlu’nun elini karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.