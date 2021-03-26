Bekir Aksoy 8 aydır oğlunu görmüyor eski eşinden olay iddia

Bekir Aksoy, Instagram mesajında, şunları yazmıştı:

"İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek,yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter."