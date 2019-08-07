Bekçilik sınav sonucu sorgulama nereden bakılır EGM girişi
Bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanıyor gözler sınav sonuçları için EGM resmi sayfasında. 2. dönem bekçilik sınav sonuçlarından 50 puan üstü alan adaylar başarılı sayılacak. Peki bekçilik sınav sonuçlarına nereden bakılır, EGM bekçilik sınav sonuç ekranıma giriş bilgileri haberimizde.
Bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanıyor, EGM tarafından 2. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları saat 16.00'a kadar erişime açılacak. 50 puan üstü alan adayların geçer not aldığı bekçilik sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr 'den TC numarası ile sorgulanacak.
Bekçilik sınav sonucu için geri sayım başladı. Sınav takvimi içerisinde yapılan açıklamalarda adayların sonuçlarının 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kurum sonuçlarla ilgili net bir saat açıklamasında bulunmasa da sonuçların kısa süre içerisinde en geç 16.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayıldı.
Her soru eşit puan ağırlığına sahip. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanıldı. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemedi.