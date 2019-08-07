Bekçilik sınav sonucu sorgulama nereden bakılır EGM girişi

Bekçilik sınav sonucu için geri sayım başladı. Sınav takvimi içerisinde yapılan açıklamalarda adayların sonuçlarının 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kurum sonuçlarla ilgili net bir saat açıklamasında bulunmasa da sonuçların kısa süre içerisinde en geç 16.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.