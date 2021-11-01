Bekçi nöbet tuttu! Konya'da 150 gün mağarada bekletildi: 80 TL'ye satılıyor
5 ay önce deri tulum ve bidonlara doldurularak olgunlaşması için mağaraya koyulan peynirler, düzenlenen şölenle çıkarıldı.
Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde vatandaşlar her yıl Haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları peynirleri olgunlaşması için mağaraya bırakıyor. Başta mahalleli olmak üzere çevre mahallelerden de gelenlerin bıraktığı yaklaşık 50 ton peynir mağarada olgunlaşıyor.
150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkartılıyor. Mağara önünde sıraya giren vatandaşlar ismi okunduğunda gelip peynirini alıyor.
Mağarada olgunlaştırılan peynirlerin büyük çoğunluğunu vatandaşlar kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Satışı yapılan peynirler ise 70 ila 80 lira arasında fiyatlardan alıcı buluyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlikle Tulum Peyniri Çıkartma Şöleni’ni kutladı.