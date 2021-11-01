Bekçi nöbet tuttu! Konya'da 150 gün mağarada bekletildi: 80 TL'ye satılıyor

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde vatandaşlar her yıl Haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları peynirleri olgunlaşması için mağaraya bırakıyor. Başta mahalleli olmak üzere çevre mahallelerden de gelenlerin bıraktığı yaklaşık 50 ton peynir mağarada olgunlaşıyor.