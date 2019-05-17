Bekçi eski karısının erkek arkadaşına, taksici bekçiye, polis taksiciye ateş etti
İSTANBUL Avcılar'da eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi, buluştuğu adamı silahla ayağından vurdu. Durağına saldırı olduğunu düşünen taksici silahıyla dışarı çıktı. Yoldan geçen polis memurunun silahını bırakmasını söylemesi üzerine ateş eden taksici, polisin de ateş etmesiyle yaralandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenince Murat B. ile konuşmak istedi.
Kısa sürede kavgaya dönüştü
Merkez mahallesinde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silahlar ardı ardına patladı
Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Bu sırada taksi durağında görevli E.A. silah sesini duyunca durağa yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahıyla dışarı çıktı.
Polis olduğuna inanmayınca ateş etti
Bu esnada yoldan geçen bir polis memuru taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi. Olayda takisici E.A. hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü.