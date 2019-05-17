Bekçi eski karısının erkek arkadaşına, taksici bekçiye, polis taksiciye ateş etti

Silahlar ardı ardına patladı

Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Bu sırada taksi durağında görevli E.A. silah sesini duyunca durağa yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahıyla dışarı çıktı.