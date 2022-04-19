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Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlayan İlişki ve evlilik terapisti Selin Karacehennem'nin yayınına katılan bir kadının itirafları duyanları şok etti.

Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "Kocama evlenmeden önceki ilişkimi anlattım, o da her tartışmada yüzüme'' vuruyor" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

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Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

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Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Kocam hep başıma kakıyor: Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın."

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Bekaret sorusunu duyan dondu kaldı! Kocam başıma kakıyor

Aman dikkat:  Soruya cevap veren Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez.

İşte duyanları şaşırtan o açıklama:

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