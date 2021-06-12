Bekaret korsesi çıktı tuvalet kaçamağı kötü bitti! Camdaki Kız Hayri tahminleri olay oldu
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümüne Burcu Biricik ve Hande Ataizi'nin sahneleri damga vurdu.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 10 Haziran Perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Sedat’ın Cana ile düğün gecesinde birlikte olması, bunu fark eden Feride’nin Cana’ya haddini bildirmesi dikkat çekti.
'Camdaki Kız' son bölümde; Cana’nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı.
Hatta Feride Hanım, aynı gece Muzaffer’i çağırarak Nalan’ı ona emanet etti.
Ardından aile arasındaki kına gecesinden haberdar olan Cana ise sürpriz bir konuk olarak yalıya gitti. Bu arada erkekler de kendi aralarında eğlendi.