Bekaret itirafı yeniden olay yarattı Seren Serengil'in seks itirafına bomba yorum

Ünlü sunucu kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna ise şu cevabı vermişti:

Sahneye çıkmadan önce seks yapıyor: "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor."