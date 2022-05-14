Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var
Pop yıldızı Justin Bieber'ın bekarlık dönemlerinde kullandığı lüks apartman dairesini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı.
Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Kaliforniya, Beverly Hills’teki çatı katı apartmanını yaklaşık 53 milyon TL’ye (3,4 milyon Dolar) satıyor.
People’ın haberine göre, 28 yaşındaki yıldızın eski çatı katı dairesinde iki yatak odası, üç banyo ve panoramik şehir manzaralı özel bir çatı terası bulunuyor.
Bieber’ın 2014 yılında yaşadığı ev, Berkshire Hathaway HomeServices tarafından satılıyor.
2013 yılında inşa edilen lüks apartman dairesinin birincil süitinde özelleştirilmiş bir gömme dolap, ayrı duş ve küvetin yanı sıra çift lavabo bulunuyor.