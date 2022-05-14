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Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

Pop yıldızı Justin Bieber'ın bekarlık dönemlerinde kullandığı lüks apartman dairesini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı.

Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Kaliforniya, Beverly Hills’teki çatı katı apartmanını yaklaşık 53 milyon TL’ye (3,4 milyon Dolar) satıyor.

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Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

People’ın haberine göre, 28 yaşındaki yıldızın eski çatı katı dairesinde iki yatak odası, üç banyo ve panoramik şehir manzaralı özel bir çatı terası bulunuyor.

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Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

Bieber’ın 2014 yılında yaşadığı ev, Berkshire Hathaway HomeServices tarafından satılıyor.

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Bekar evini Justin Bieber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! 3 banyosu 2 yatak odası var

2013 yılında inşa edilen lüks apartman dairesinin birincil süitinde özelleştirilmiş bir gömme dolap, ayrı duş ve küvetin yanı sıra çift lavabo bulunuyor.

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