Behzat Uygur'un bir oğlu şarkıcı çıktı! Kimse onun oğlu olduğunu bilmiyordu...
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu.
Armut dibine düştü! Kendisi de sanatçı bir aileden gelen Behzat Uygur'un oğulları da kendi gibi ünlü...Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bıraktı.Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.
Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 33. evlilik yıl dönümlerini nostaljik kare ile kutlamıştı.Behzat Uygur, düğünde eşiyle çekildikleri kareyi Instagram'dan takipçileri ile paylaşmıştı.
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu.Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü.