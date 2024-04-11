Behzat Uygur'un bir oğlu şarkıcı çıktı! Kimse onun oğlu olduğunu bilmiyordu...

Armut dibine düştü! Kendisi de sanatçı bir aileden gelen Behzat Uygur'un oğulları da kendi gibi ünlü...Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.