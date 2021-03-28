Behzat Uygur Caner Cindoruk'la anısını anlattı! 'Mendil satıyordu'

Uygur, Caner Cindoruk'la Adana'da karşılaştıklarında mendil satan bir çocuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti."