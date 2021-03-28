Behzat Uygur Caner Cindoruk'la anısını anlattı! 'Mendil satıyordu'
Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babasının turnesi için gittiği Adana'da oyuncu Caner Cindoruk'la yaşadığı bir anıyı anlattı.
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, Caner Cindoruk'la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Uygur'un şimdilerde Sadakatsiz dizisinin başrolünde oynayan Caner Cindoruk'la ilgili anısı dikkat çekti.
Uygur, Caner Cindoruk'la Adana'da karşılaştıklarında mendil satan bir çocuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti."
"Tiyatroya götürdü. O çocuk şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk.”
Öte yandan Caner Cindoruk'un iki kardeşi de oyuncu. İşte Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Münir Can Cindoruk...