Behzat Ç'yi kim neden nasıl bitirdi Erdal Beşikçioğlu'dan bomba cevap her şeyi anlattı
GAİN'de yayımlanmaya devam eden Jülide Ateş'in 40 programına Erdal Beşikçioğlu konuk oldu. Behzat Ç. sorusuna cevabı bombaydı.
Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen 40 programı, dün akşam dijital içerik platformu GAİN'de ekrana geldi. Programın konuğu ise tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu oldu.Erdal Beşikçioğlu 40'ta, çocukluğundan bugüne dek olan yaşamını, oyuncu olmak için evden kaçtığını, vali rolünü oynarken iş isteyenlerin olduğunu anlattı.
Erdal Beşikçioğlu projelerinden Behzat Ç'ye kadar pek çok konudaki 40 soruya yanıt verdi. "Pas" hakkını kullandığı soru ise "Kadınlar tarafından tacize uğradınız mı?" sorusu oldu; Beşikçioğlu bu soruyu "pas" geçerek yanıtlamadı.
Jülide Ateş'in "Beşikçioğlu kendi hayatında Behzat Ç gibi küfürbaz mı sorusuna cevap veren Erdal Beşikçioğlu, şunları anlattı:
"Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum.''
''Çok küfür etmiyorum artık, Behzat'ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfrün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline… Sanırım ben argo konuşuyorum küfretmiyorum.''