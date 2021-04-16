Jülide Ateş'in "Beşikçioğlu kendi hayatında Behzat Ç gibi küfürbaz mı sorusuna cevap veren Erdal Beşikçioğlu, şunları anlattı:

"Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum.''