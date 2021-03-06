Behzat Ç.'yi Emrah Serbes yeniden yazdı ekranlara yaşıyor! Hem de bakın nasıl
Erdal Beşikçioğlu'nun 'Artık oynamam' dediği Behzat Çi yeniden ekranlara geri dönüyor.
Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi ekranlara geri dönüyor. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Behzat Ç. şimdilik 3 sezon olarak planlanıyor. 'James Bond tarzı' bir karakterin yaratılacağı belirtilen yeni Behzat Ç'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.
Üstelik TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi, senaryoyu da yazan Emrah Serbes yönetecek. 2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. geçen yaz dijital platform BluTV'de yeniden gösterime girdi.
10 bölümlük sezonun ardından BluTV, dizinin ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Erdal Beşikçioğlu'nun bu kararda etkili olduğu iddia edildi.
Beşikçioğlu yaptığı açıklamada, kendisine danışılmadan alınan kararlardan dolayı dizide yer almayacağını duyurdu.