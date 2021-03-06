Behzat Ç.'yi Emrah Serbes yeniden yazdı ekranlara yaşıyor! Hem de bakın nasıl

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi ekranlara geri dönüyor. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Behzat Ç. şimdilik 3 sezon olarak planlanıyor. 'James Bond tarzı' bir karakterin yaratılacağı belirtilen yeni Behzat Ç'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.