Behzat Ç'nin önizlemesinde Melih Gökçek ayrıntısı! İşte Melih Gökçek'li yeni fragman
‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken bir önizleme paylaşıldı. Melih Gökçek ayrıntısı ise herkesin dikkatini çekti.
6 Yıl aradan sonra tekrar Blu Tv'de ekranlara gelecek efsane dizi Behzat Ç.'nin yeni bir önizleme videosu yayınlandı. Behzat Ç. televizyonlarda yayınlandığı günlerde, mevcut Türkiye gündemine dair yaptığı göndermelerle dikkat çekiyordu.
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Dizinin yeni bölümlerinden önce yayınlanan fragmanda, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı anılıyor: ''Melih Gökçek bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı.''
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Son yayınlanan fragmanda ise, 15 Temmuz ve KHK'lara da yer verilmişti.
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İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin yeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren Blu TV’de yayınlanacak.
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