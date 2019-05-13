Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları

Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları

Bir zamanların efsane dizisi ''Behzat Ç.'' dijital platformda tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Behzat Ç. kadrosu ise gün geçtikçe daha da belirginleşiyor. İşte kadroda olacak o isimler...

Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları - Sayfa 1

Emrah Serbes'in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin Blutv'de yayınlanacak yeni bölümlerinin çekimleri başlıyor. İntermedya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk sezonu 40 dakikalık 9 bölümden oluşacak. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturacak.

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Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları - Sayfa 2

6 Yıl aradan sonra ekranlara tekrardan dönecek olan Behzat Ç. dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren dizi Benzat Ç'nin yeni sezonu için 15 Mayıs'ta Ankara'da çekimlerinin başlayacağı konuşuluyor.

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Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları - Sayfa 3

Usta yönetmen ve yapımcı Tarkan Karlıdağ da 6 yıl sonra eski ekibiyle bir araya geldi. Şimdiden ikinci sezonunun çekilmesi planlanan dizinin yeni bölümleri Cinayet Büro'ya yönelik suikastle başlayacak. 

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Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor! İşte yeni sezon oyuncuları - Sayfa 4

Tek tek işlenen cinayetleri çözmesi için kurulacak özel birimi yönetmesi için de polisliği bırakmış olan Behzat Ç.'den yardım istenecek.

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