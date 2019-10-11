Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal'la yakalandı

Ağızlarından çıkanları kulakları duymayan iki ünlü oyuncudan İnanç Konukçu, basın mensuplarına anında açıklama yaparak, ''Aramızda bir şey yok. Şimdi salak salak sorular sormayın" derken Tuba Ünsal ise, "O benim kaç senelik arkadaşım''