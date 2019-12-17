Behzat Ç.'nin fişi çekildi BluTV Nejat İşler bombasını patlattı 'Saygı' geliyor
Altı yıl aradan sonra tekrar ekranlara gelen Behzat Ç.'nin yeniden fişi çekildi, final yaptı. BluTV, Nejat İşler'in yeni dizisi Saygı'yı duyurdu.
Yayımlandığı ilk dönem fenomen dizi haline gelen Behzat Ç. altı yıl aradan sonra yeniden BluTv ile ekranlara geri dönmüştü. Bu dönüş pek de uzun soluklu olmadı ve dizi sadece 8 bölüm sonra final yaptı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in oynadığı Behzat Ç.'nin yeniden BluTv'de yer almayacağı açıklandı.
Yaklaşık 2 aydır final yapacağı konuşulan Behzat Ç. için "Elimizde olmayan nedenlerden ötürü sessiz kalmak zorunda kaldık" açıklamasını yapan BluTV, şu açıklamayı yaptı:
"Tüm büyük projelerde olduğu gibi Behzat Ç.'nin de hayata geçirilmesi birçok paydaşın aynı motivasyon, zaman ve emek düzleminde bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor. Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizden olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizlerle buluşturamıyoruz."
Yeni bir dizi müjdesi veren BluTV, bir Behzat Ç. karakteri olan Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı 8 bölümlük dizinin ekranlara geleceğini duyurdu.