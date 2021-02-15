Behzat Ç.'nin başrolü Doğduğun Ev kaderindir'e katıldı! Bomba transfer
TV8'de çarşamba akşamları ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir'e Behzat Ç.'den bomba bir isim katıldı.
İlk bölümü 25 Aralık 2019'da seyirciyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir'in kısa sürede seyircinin beğenisini kazanmıştı. İlk sezonunda sevilen dizi reyting yarışını üst sıralarda tamamlamıştı.
İkinci sezonda, güçlü rakipleri karşısında reyting yarışında zirveden düşen dizi yapımcıları çare olarak diziye yeni isimler katma yoluna gitti.
Yeni sezonda ilk olarak kadroya Teoman Kumbaracıbaşı ve Engin Öztürk katıldı. Engin Hepileri ve Zeynep Kumral da diziye yeni sezonda veda etti.
Oyuncuların veda etmesinin ardından dizide beklenmedik bir şekilde senarist Eylem Canpolat, ekipten ayrıldı.