Behzat Ç.'nin Bahar'ı teklifi kabul etti! Ayça Varlıer Türkiye'yi terk ediyor
Star TV'nin bir zamanlar fenomen dizisi Behzat Ç.'de rol alan Ayça Varlıer aldığı teklifle yurtdışının yolunu tuttu.
İlk bölümü 19 Eylül 2010'de ekrana gelen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde Bahar karakterini canlandıran 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer son olarak TRT 1'in Kalk Gidelim dizisiyle seyirciyle buluşmuştu. Başarılı sanatçı aldığı kararla hayranlarını şaşkına çevirdi.
16 yaşında Amerika Hartford Üniversitesi’ne bağlı The Hartt School’dan mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nin Moskova Sanat Okulu’yla ortaklaşa yaptığı program dahilinde beş ay Moskova’da, iki yıl Boston’da kalarak oyunculuk master’ı yapan Ayça Varlıer, hayallerine yaklaşıyor.
2003 yılında döndüğü Amerika’ya yeniden gitmeye hazırlanan Varlıer, Broadway müzikali için menajerlik şirketinin teklifine “evet” dedi.
Varlıer, eylül ayında Broadway üzerine bir müzikal çalışmasına gireceğini söyledi.