Behzat Ç.'den yeni görüntüler geldi! Nejat İşler'in tarzı herkesi şaşırtacak

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.