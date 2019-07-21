Behzat Ç. oyuncularından sürpriz film geliyor
Yeni bölümleriyle 25 Temmuz'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan efsane dizi Behzat Ç. oyuncularından sürpriz film geliyor.
Bir zamanların efsane dizisi ''Behzat Ç.'' dijital platformda tekrardan ekranlara dönerken dizinin iki oyuncusundan sürpriz sinema filmi geliyor.
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Emrah Serbes'in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisine katılan sevilen kadın oyuncu Belçim Bilgin ile Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu birlikte kamera karşısına geçecek.
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Belçim Bilgin ile Erdal Beşikçioğlu, NTC Medya ve Makedonya ortak yapımı sinema filminde başrol oynayacak.
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Yapım, ‘The Hardest Thing’ adıyla vizyona girecek. Yapımın yönetmen koltuğuna Behzat Ç.’yi yöneten Serdar Akar oturacak.
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