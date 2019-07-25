Behzat Ç geri döndü! Dizinin galasından renkli görüntüler

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin uzun bir aradan sonra hikayede tekrar aradıklarını bulabileceklerine işaret ederek, "Yönetmek bir işin hangi açıdan, nasıl çekileceğini göstermek değil. Yönetmen demek bir durumu yönetmen demek. Serdar Ağabey bu dizide zor olan durumu çok iyi idare etti ve ortaya da hepimizin özlemle beklediği bir iş çıktı. Seyirci de bırakmadı işi." dedi.