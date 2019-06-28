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Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi

Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi

Yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisinin yayınlanan fragmanı olay oldu.

Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi - Sayfa 1

6 yıl aradan sonra tekrar Blu TV'de ekranlara gelecek efsane dizi Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı. 

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Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi - Sayfa 2

Yayınlanan fragmanda 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi.

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Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi - Sayfa 3

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca devam eden 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi,' 6 yıl sonra geri dönüyor.  

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Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi - Sayfa 4

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin yeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren Blu TV’de yayınlanacak.


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