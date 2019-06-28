Behzat Ç. fragmanı olay oldu: 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi
Yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisinin yayınlanan fragmanı olay oldu.
6 yıl aradan sonra tekrar Blu TV'de ekranlara gelecek efsane dizi Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı.
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Yayınlanan fragmanda 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi.
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İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca devam eden 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi,' 6 yıl sonra geri dönüyor.
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İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin yeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren Blu TV’de yayınlanacak.
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