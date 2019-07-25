Behzat Ç. FETÖ'den dolayı mı yayından kaldırılmıştı? Dizinin senaristi açıkladı
6 yılın ardından tekrar ekranlara geri dönen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, dizinin 'FETÖ'den dolayı mı yayından kaldırıldı?' sorusuna yanıt verdi.
19 Eylül 2010'da ilk bölümü yayınlanan efsane dizi Behzat Ç. kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide zaman zaman siyasi ve güncel konulara yer verilmesi yayınlandığı dönemde ses getirmişti.
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3 sezon boyunca ekranlara gelen efsane dizi 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümüyle ani bir kararda final yapmıştı.
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Dizinin yayından kaldırıldığı dönemde senarist Emrah Serbes sosyal medya hesabından dizinin bir sahnesini paylaşarak "Behzat Ç. neden bitirildi" ifadelerini kullanmıştı.
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Serbes'in paylaştığı sahnede Behzat Ç. isim vermeden emniyet içerisindeki FETÖ'cü yapılanmayı açığa çıkarıyordu.
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