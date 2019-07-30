Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı

Altı yıllık bir aradan sonra yeniden ekranlara dönerek hayranlarını sevindiren Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisi geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk bölümüyle birçok kişi tarafından beğenilerek izlendi. Hatta yeni bölümleriyle dijital platformda yer alan Behzat Ç. sayesinde Blu Tv'nin üye sayısının arttığı söyleniyor.