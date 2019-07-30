Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı

Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı

Blu TV ile izleyicisine dönen Behzat Ç dizisi 2. bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü 1 Ağustos perşembe günü yayınlanacak.

Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı - Sayfa 1

Altı yıllık bir aradan sonra yeniden ekranlara dönerek hayranlarını sevindiren Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisi geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk bölümüyle birçok kişi tarafından beğenilerek izlendi. Hatta yeni bölümleriyle dijital platformda yer alan Behzat Ç. sayesinde Blu Tv'nin üye sayısının arttığı söyleniyor. 

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Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı - Sayfa 2

Çok konuşulan ilk bölümüm ardından, İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu dizinin yeni bölümünde, Behzat Ç. göreve dönüyor.

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Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı - Sayfa 3

Erdal Beşikçioğlu'nun hayat verdiği Behzat Ç. tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro'ya geri dönecek. Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer ise eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacak.

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Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı - Sayfa 4

Behzat Ç.'nin geçen hafta yayımlanan ilk bölümünün ardından yayımlanacak olan ikinci bölümün tarihi merak ediliyordu ki o da belli oldu. Behzat Ç.'nin ikinci bölümü 1 Ağustos Perşembe günü Blu Tv'de yer alacak. 

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