Behzat Ç. dizisinin 2. bölüm yayın tarihi belli oldu! İşte 2. bölüm fragmanı
Blu TV ile izleyicisine dönen Behzat Ç dizisi 2. bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü 1 Ağustos perşembe günü yayınlanacak.
Altı yıllık bir aradan sonra yeniden ekranlara dönerek hayranlarını sevindiren Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisi geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk bölümüyle birçok kişi tarafından beğenilerek izlendi. Hatta yeni bölümleriyle dijital platformda yer alan Behzat Ç. sayesinde Blu Tv'nin üye sayısının arttığı söyleniyor.
Çok konuşulan ilk bölümüm ardından, İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu dizinin yeni bölümünde, Behzat Ç. göreve dönüyor.
Erdal Beşikçioğlu'nun hayat verdiği Behzat Ç. tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro'ya geri dönecek. Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer ise eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacak.
Behzat Ç.'nin geçen hafta yayımlanan ilk bölümünün ardından yayımlanacak olan ikinci bölümün tarihi merak ediliyordu ki o da belli oldu. Behzat Ç.'nin ikinci bölümü 1 Ağustos Perşembe günü Blu Tv'de yer alacak.