Behzat Ç dizisi için BluTv CEO'su açıklama yaptı bakın gerçek neymiş

İddialara göre, Behzat Ç., ikinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal olduğu söylendi. Hatta Dizide Behzat’ın ağabeyi Şevket’e hayat veren Ege Aydan, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan yoruma yanıt verdi. Aydan, yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, "Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar" şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.