Begüm Özbek 90'lı yılların aranılan mankeniydi son işi şaşırttı

90’lı yılların en popüler modellerinden Begüm Özbek, Nişantaşı City’s’de ortaya çıktı. Gazetecilerin kendisini çektiğini gören eski model, “Benim haber değerim var mı?” diyerek, takıldı. Begüm Özbek, Nişantaşı Sofa Otel’in kat hizmetleri müdürü olarak görev yaptığını söyledi.