Begüm Özbek 90'lı yılların aranılan mankeniydi son işi şaşırttı

Begüm Özbek kimdir?: Begüö Özbek, modelliğe 17 yaşında başladı. Miss Model of Turkey’de birincilik tacını taktıktan sonra 1989’da Almanya’da düzenlenen Miss Model of the World’de dördüncü oldu. 90’lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranan isimlerindendi. Daha sonra turizm ve otelcilik alanında çalışmaya başladı.