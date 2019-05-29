Begüm Özbek 90'lı yılların aranılan mankeniydi son işi şaşırttı
90'lı yıllarda podyumların aranılan mankeni olan Begüm Özbek, Nişantaşı'nda ortaya çıkarken eski modelin mesleği şaşırttı.
90’lı yılların en popüler modellerinden Begüm Özbek, Nişantaşı City’s’de ortaya çıktı. Gazetecilerin kendisini çektiğini gören eski model, “Benim haber değerim var mı?” diyerek, takıldı. Begüm Özbek, Nişantaşı Sofa Otel’in kat hizmetleri müdürü olarak görev yaptığını söyledi.
Mesleği şaşırttı: Begüm Özbek, Nişantaşı Sofa Otel’in kat hizmetleri müdürü olarak görev yaptığını söylerken özellikle sosyal medyada kullanıcılar eski modelin son halini görünce ve mesleğini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yoga eğitmenliği de yapıyor: Eski model Begüm Özbek, otel müdürlüğünün yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Begüm Özbek kimdir?: Begüö Özbek, modelliğe 17 yaşında başladı. Miss Model of Turkey’de birincilik tacını taktıktan sonra 1989’da Almanya’da düzenlenen Miss Model of the World’de dördüncü oldu. 90’lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranan isimlerindendi. Daha sonra turizm ve otelcilik alanında çalışmaya başladı.