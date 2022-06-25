Begüm Kütük'ün Nişantaşı'nda pantolon paniği! "Bulursanız arayın"
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Begüm Kütük'ün telaşlı anları kameralara yansıdı. Pantolonunu düşürdüğünü söyleyen ve her yerde pantolonunu arayan güzel oyuncu muhabirlere "Pantolon bulursanız beni arayın" dedi.
41 yaşındaki güzel oyuncu Begüm Kütük geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Telaşlı hali dikkat çeken oyuncu basın mensuplarına, "Lütfen bu şekilde çekmeyin" dedi. Kütük, daha sonra yaşadığı stresin nedenini açıkladı.
Kuru temizlemeciden çıktığını ve eşyalarını düşürdüğünü söyleyen oyuncu "Az önce kuru temizlemeye elbiselerimi vermiştim, sanırım güzel bir pantolonumu düşürmüşüm." diyerek açıklama yaptı.
"Bir parça eşyam daha kayıp. Onları arıyorum ama bulamadım. Buradan yürürken fuşya renk bir pantolon bulursanız, beni arayın" diye konuştu.
2010 yılında evlendiği karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Hollywood projesi Three Thousand Years Of Longing filmde rol almasıyla ilgili konuşan Kütük aslında kendisinin de projede yer alacakken araya pandeminin girmesiyle film çekimlerine katılamadığını açıkladı.