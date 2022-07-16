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Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

BODRUM'da eşiyle tatil yapan güzel ve başarılı oyuncu Begüm Kütük korona virüse yakalandı. Kütük sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini virüse karşı uyardı.

Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

Korona Virüs vakalarının yenden yükselmeye başlaması ile uzmanlar tekrardan uyarı yapmaya başladı. Uyarılardan biride oyuncu Begüm Kütük'den geldi.

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Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

 Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini dikkatli olmaları husunda uyardı.

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Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz."

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Begüm Kütük tatilde koronaya yakalandı! 'Bodrum'da vaka patlaması var, ilaç ve maske bulamıyoruz'

"Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.

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