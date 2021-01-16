Begüm Kütük 'Çanağı kırdım' deyip başına gelen talihsiz kazayı anlattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve Erdil Yaşaroğlu ile olan evliliğini gözlerden uzak sürdürmeye dikkat eden Begüm Kütük hayranlarını korkuttu. Evinde kayıp düşerek talihsiz bir kaza geçiren Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı.