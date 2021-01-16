Begüm Kütük 'Çanağı kırdım' deyip başına gelen talihsiz kazayı anlattı
Erdil Yaşaroğlu ile evli olan Begüm Kütük talihsiz bir kaza geçirdi. Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve Erdil Yaşaroğlu ile olan evliliğini gözlerden uzak sürdürmeye dikkat eden Begüm Kütük hayranlarını korkuttu. Evinde kayıp düşerek talihsiz bir kaza geçiren Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Begüm Kütük, şu ifadeleri kullandı:
'Çanağı kırdım! Sabahtan beri 'Geçmiş olsun' mesajlarıyla iyi dileklerini yollayan herkese öpücükler benden olsun'
Öte yandan geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Kütük, "Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz. Artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk dönemler böyle geçmemişti ancak bu sefer çok zor geçiyor" demişti.