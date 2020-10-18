Begüm Birgören evlenenler kervanına katıldı gelinlikle poz verdi! Eşi bakın kim
Oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Begüm Birgören ve Mehmet Cemil'in evliliğine engel olamadı. Onlar da pandemi de düğün yapan ünlüler kervanına katıldı.
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Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaştı.
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Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı.
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