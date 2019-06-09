Beğenileri topladı! Lerzan Mutlu bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Yaz sezonunu açan ünlülerin arasına Lerzan Mutlu da girdi. Mutlu, sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımlarla övgüler aldı.
Havaların ısınmasıyla ünlü isimler de deniz sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara veren ünlülerin bikinili paylaşımları da sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kış boyunca yoğun maratonda çalışan ünlü isimler, yazın gelmesiyle kendilerini tatil mekanlarına attı. Yazı fırsat bilen ve bikinili paylaşım yapan ünlüler kervanına şarkıcı Lerzan Mutlu da katıldı.
42 yaşındaki şarkıcı verdiği bikinili pozlarla sosyal medyada paylaşım yaptı. Mutlu'ya Seda Sayan, İrem Derici ve Demet Akalın'dan övgü dolu yorum geldi.
Demet Akalın, ''Yine yalnız yine yalnız, bu bebeğe günah be'' derken, İrem Derici, ''Ben bu fotoğrafın üzerine kara kışlardayım. Selülitlerim ve ben saygı duruşundayız şu an size'' yorumunda bulundu.
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.