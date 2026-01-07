Beğeni yağmuruna tutuldu! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Paris'te
Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'te tatile çıkan ikili, romantik anlar paylaşarak hayranlarını mest etti. Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştığı yeni kareleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak başlayan ilişkilerini, 2017 yılında evlenerek taçlandırmıştı.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan çift, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i dünyaya getirmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Karan'ın 6. yaş günü coşkuyla kutlanırken, onun için düzenlenen Fenerbahçe temalı parti de büyük ilgi görmüştü.
Şimdi ise çift, Paris'te tatil yaparak baş başa geçirdikleri keyifli anları sosyal medya üzerinden paylaştı.
