Bediha Akartürk'te estetikliler kervanına katıldı! 81 yaşında estetik yaptırdı
Türk Sanat müziğinin usta ismi 81 yaşındaki Bedia Akartürk daha güzel görünmek için estetik yaptırdı.
Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan seslendirdiği Konya türküleri ile hafızalara kazınan Bediha Akartürk aldığı radikal kararla gündem oldu.
Akartürk, Seda Sayan, Serap Paköz, Safiye Soyman, Türkan Şoray gibi birçok ünlü ismin estetik modasına uyarak 81 yaşında yüzünü gerdi.
Usta sanatçının "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek Samsun'da bir estetikçiye giderek estetik yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf herkesi şaşırttı.
Sesiyle gündemlerden düşmeyen usta şarkıcı bu defa estetikli haliyle gündeme oturdu. İşte Bediha Akartürk'ün birçok yorum alan estetikli hali..