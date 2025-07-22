Bedava oldu! İki bankadan emekliye özel kampanya
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi. İki banka yeni kampanyayı duyurdu. İşte tüm detaylar...
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanya yaptı.
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Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.
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NTV'de yer alan habere göre Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor.
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Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.
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