Beckham'ın oğlu evlilik yıldönümünde karısının yarı çıplak fotoğrafını paylaştı!
David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Nicola Peltz ile geçtiğimiz yıl evlenen 23 yaşındaki oğlu büyük oğlu Brooklyn Beckham, evlilik yıl dönümünü sıra dışı bir paylaşımla kutladı. Beckham'ın oğlu evlilik yıldönümünde eşi Nicola Peltz'in yarı çıplak fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Eski futbolcu David Beckham, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarırken Brooklyn Beckham'ın zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor. Eşinin soyadını almasıyla kimi çevrelerden tepki alan Brooklyn Beckham, bu defa eşinin çıplak fotoğrafını yayınladı.
23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın son hareketi de hem babasının hayranlarını hem de takipçilerini şaşkınlık içerisinde bıraktı.
Brooklyn, eşi Nicola Peltz ile evlilik yıl dönümlerini, eşinin çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.
Fotoğrafta, genç kadının banyo aynası önünde çıplak şekilde durduğu ve göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü.