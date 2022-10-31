Beckham'ın oğlu evlilik yıldönümünde karısının yarı çıplak fotoğrafını paylaştı!

Eski futbolcu David Beckham, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarırken Brooklyn Beckham'ın zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor. Eşinin soyadını almasıyla kimi çevrelerden tepki alan Brooklyn Beckham, bu defa eşinin çıplak fotoğrafını yayınladı.