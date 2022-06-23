Beckham'dan çocuklarına 'şartlı' miras!
2000'li yılların efsanevi Yıldız futbolcusu David Beckham, futbolu bıraktıktan sonra da gündemden düşmüyor. Victoria Beckham ile evli olan David Beckham'ın, çocuklarına bıraktığı miras ile ilgili koyduğu şart taktir topladı.
bir zamanların efsanevi futbolcusu David Beckham, futbolu bıraktıktan sonra bu kez de magazin dünyasında gündem olmaya başladı.
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Victoria Beckham ile evliliğinden 3 erkek, 1 kız çocuğu bulunan David Beckham'ın, erkek çocuklarına bıraktığı miras için koyduğu şart duyanları şaşırttı
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David Beckham, geçtiğimiz aylarda büyük oğlu 23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ı evlendirmişti.
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Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in düğününün detayları haftalarca konuşulmuştu. David Beckham şimdi de sadece oğullarını düşünmediğini ortaya koydu.
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