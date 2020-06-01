Beceremediğimiz evlilik! Beren Saat'ten olay Kenan Doğulu paylaşımı!
Beren Saat boşanacakları yönündeki iddialar sonrasında yaptığı son paylaşımla yine kafaları karıştırdı.
Boşandılar, boşanıyorlar dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla olay oldu. eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına "Beceremediğimiz evlilik olsun!" notunu düştü.
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Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat, fotoğrafın altına düştüğü notla, sürekli gündeme gelen "boyanıyorlar" iddialarına gönderme yaptı.
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Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile bu fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına bu notu düştü:
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"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık... "
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