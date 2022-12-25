Bebekte iskelesi çöken restoranın arkasında kim var? 3 kez mühürlenmiş ama açıklaması tuhaf
İSTANBUL Boğazı’nda Bebek sahilinde 14 kişinin ölümden döndüğü Arnavutköy’deki restoranın çöken iskelesinin ‘sigara’ içmek isteyenler için kaçak yapıldığı ortaya çıktı. İBB’nin restoranı daha önce 3 kez mühürlediği, iki ay önce de yıkım için binaya gittiği ancak içeride müşteriler olduğu için yıkım yapamadığı öğrenildi. Danış Restoran ise yaptığı açıklamayla "pes dedirtti?..
İstanbul Boğazı’nın en güzel semtlerinden Bebek-Arnavutköy Caddesi’ndeki yalılar herkesin göz bebeğidir. İstanbullular’ın kazıklı yol olarak bildiği bu cadde, yalıların hemen önünden geçirilmiş, bazı noktalarda ise yalılar ile yol arasında havuz gibi boşluklar kalmıştır. Önceki gece iskelesi çöken ve müşterilerin denize düştüğü Danış Restoran da bu havuzlardan birinde kalır. İşte çöken iskelesiyle gündemde olan Danış Restoranla ilgili Hürriyet'ten şok gerçekler ve garip açıklamalar...
Tescilli tarihi eser!
İkinci grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli bina, yıllarca Eftelya Balık olarak hizmet verdi. Eftelya Balık’ın kapanmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında, mekânı işletmeci Danış Ulaç devraldı. Bodrum’daki Danış Restoran’da deniz mahsullü lahmacunlarıyla ünlenen Danış Ulaç, binada tadilat yaptı. Ardından da Danış ismiyle işletmeye açtı.
Müşterilerin sigara içmesi için yapılmış
Danış Ulaç, tadilat sırasında binanın ön tarafından zaten kaçak olan iskeleye müşterilerin sigara içebilmesi için ek bir çıkıntı daha yaptırdı. Çöken yer de sonradan eklenen, yaklaşık 2 metrelik bu bölüm oldu.
Mühürler 3 kez sökülmüş
Belediye ekipleri olayın hemen ardından restoranın kapısına mühür vurdu. Restoran çalışanları mühür görünmesin diye üzerine siyah bir bez sardı. Ancak o binanın daha önce de üç kez mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre tarihi eser olan binanın restoran olarak kullanımı için 3 Aralık 2003’te ruhsat alındı. Ancak tadilat sırasında izin verilen projenin dışına çıkıldı.