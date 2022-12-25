Bebekte iskelesi çöken restoranın arkasında kim var? 3 kez mühürlenmiş ama açıklaması tuhaf

İstanbul Boğazı’nın en güzel semtlerinden Bebek-Arnavutköy Caddesi’ndeki yalılar herkesin göz bebeğidir. İstanbullular’ın kazıklı yol olarak bildiği bu cadde, yalıların hemen önünden geçirilmiş, bazı noktalarda ise yalılar ile yol arasında havuz gibi boşluklar kalmıştır. Önceki gece iskelesi çöken ve müşterilerin denize düştüğü Danış Restoran da bu havuzlardan birinde kalır. İşte çöken iskelesiyle gündemde olan Danış Restoranla ilgili Hürriyet'ten şok gerçekler ve garip açıklamalar...