Bebekleri kahkaha atarak öldürmüşler! Yenidoğan çetesinin telefon konuşmaları ifşa oldu
Sağlıklı bebekleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakım servislerine sevk eden yenidoğan çetesinin vicdansızlıkları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan telefon kayıtlarında çete üyelerinin çocukları öldürürken kahkahalar attığı, fişlerini çekerken birbirleriyle şakalaştıkları ortaya çıktı. İşte çete üyeleri arasında geçen tüm konuşmalar...
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek sağlıklı bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakım servislerine sevk eden çetenin kan donduran eylemlerini üyeler arası konuşmalar ortaya çıkardı. Çete üyelerinin bebeklerle dalga geçtiği, bile bile fişlerini çektiği, öldürürken kahkahalar attığı hatta ölen bebeğe müdahale etmediği iddianameye giren mesajlaşmalarla ifşa oldu.
İşte çete üyelerinin tüm konuşmaları...
"BENİM BURADA ÜÇ KOLİ DOSYA VARDI, İYİ Kİ ONLARI FARK ETMEDİLER"
"A.K: Denetim geldi mi sana da diyecektim.
Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Geldi. Bu çocuk entübe gözüküyor sistemde.
A.K: Benim burada üç koli dosya vardı, iyi ki onları fark etmediler.
Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Bu normal değil. Ben on beş yıldır çalışıyorum. Hayatımda böyle bir denetime girmedim. Cezalık bir şey değil. Ceza kesmek istediğinde gelir iki tane şeye bakar cezasını keser, parasını alır, çıkar gider.
A.K: Doğukan sence sadece Fırat Hoca'nın işletmelerine mi yapıldı?
Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Sanmıyorum. Fırat Hoca bu kadar önemli bir insan değil. İstanbul'da bu kadar koordineli bir iş yapmazlar."
"O BEBEK ÖLECEK ZATEN"
Bebek bir hastanın durumuyla ilgili örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in konuşmalarıysa iddianamede şu şekilde yer buldu:
"Şüpheli İlker Gönen: Şimdi Serenay beni aradı. Sabah beş buçukta diyalize giren var ya, o ölecek ben diyalizi yandan takmak zorunda kaldım. İlk çalıştı sonra çalışmayı durdurdu.
Şüpheli Fırat Sarı: Durdu ha.
Şüpheli İlker Gönen: Ölecek zaten çocuk. Beş buçukta damar yolu gitmiş, Serenay damar yolu için gelmiş. Satılmış niye geliyorsun diye kızmış."
ÖLEN BEBEK İÇİN KAHKAHA ATTI: "SABAH GÖRDÜK HAYVAN GİBİ AĞLIYOR"
İddianamede, hayatını kaybeden bir bebekle ilgili Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. İlker Gönen'in konuşmaları da yer aldı. Konuşmalar şöyle:
"Şüpheli Çağla Durmuş: Hocam Karakoç ex. Şu anda şey, kalp tepe atılması seksen, satürasyonu otuz ama o seksen de adrenalinle yani.
Şüpheli İlker Gönen: Adrenalinle, tamam yapacak bir şey yok.
Şüpheli Çağla Durmuş: Aynen öyle ölüm morlukları falan da oluştu.
Şüpheli İlker Gönen: Tamam.