Bebek sahilinde ilginç görüntü poşete giren adamın amacı şaşırttı
İSTANBUL’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinlerken, bir vatandaş da kilolarından kurtulmak için sauna niyetine poşetin içine girmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul’da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi.
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Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti.
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Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.
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Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girerek sauna niyetine kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.
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