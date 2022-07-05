Bebek göründü! 7.5 aylık hamile Gupse Özay karnı burnunda tatilde görüntülendi!
Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 senesinde nikah masasına oturan Gupse Özay geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek bekleyen 7.5 aylık hamile Özay yakın arkadaşı ile Çeşme'de denize girerken görüntülendi.
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşayan ve 2020 yılında nikah masasına oturan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar.
Hamileliğini gözlerden uzak yaşamayı tercik eden, 7.5 aylık hamile olan, 37 yaşındaki güzel oyuncu karnı burnunda Çeşme tatilinde görüntülendi.
Hamilelik fotoğrafları teker teker ortaya çıkan Özay bu defa da denizde keyif yaparken görüntülendi. Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu uzun süre denizde kalarak tatilin tadını çıkardı.
Ünlü oyuncu, önceki gün bir beach’te yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz ile denize girerken görüntülendi.