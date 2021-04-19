Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar!
Bebeği için elinden gelenin en iyisini yapmak isteyen anne baba adayları bazen kulaktan dolma bilgilerle hareket edebiliyor. Bebek bakımında doğru bilinen yanlışları bir araya getirdik.
Bebeğin doğumuyla birlikte anne-babalarda bebeğin sağlığı ve bakımı konusunda bir telaş başlıyor. Yenidoğan bir bebeğin bebeğin birçok dokusu çok hassas olduğu için, bakımı da ona göre ayrı bir özen istiyor. Bebek bakımında kaçınmanız gereken yanlışları paylaşıyoruz...
Yanlış: “Yenidoğan her bebekte sarılık görülür”
Doğru: Yenidoğan her bebek sarılık olmaz. Erken doğan, düşük doğum tartılı, çok iri, tartı kaybı fazla ve kan uyuşmazlığı olan bebeklerde sarılık riski fazladır. Yenidoğan sarılığı sanıldığının aksine bulaşıcı değildir.
Yanlış:” Sarılık olan bebeğe şekerli su içirmek ve sarı giydirmek iyi gelir”
Doğru: Sarılık olan bebeğe asla su ya da şekerli su verilmemelidir. Sarılık olan bebeğin sık sık anne sütü ile beslenmesi gerekmektedir. Üstelik sanıldığının aksine bebeğe sarı renk giydirilince sarılık geçmemektedir. Bebekten daha sarı bir renk ile karşılaştırıldığı için bebek beyaz gibi görünmektedir.
Yanlış: “Yenidoğan bebeklerin cildine tuz sürmek isilik ve pişiği önler”
Doğru: Ciltten emilen tuz, bebeğin ölümüne bile sebebiyet verebilir. Bunun için doktor önerisi ile eczanelerden pişik önleyici ürünlerin alınması daha doğrudur.