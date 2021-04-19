Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar!

Bebeğin doğumuyla birlikte anne-babalarda bebeğin sağlığı ve bakımı konusunda bir telaş başlıyor. Yenidoğan bir bebeğin bebeğin birçok dokusu çok hassas olduğu için, bakımı da ona göre ayrı bir özen istiyor. Bebek bakımında kaçınmanız gereken yanlışları paylaşıyoruz...