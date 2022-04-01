Bebeğini yastıkla boğup videosunu babasına attı! Canavar annenin mesajları kan dondurdu

Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya, çocuğunun annesi E.K'nin psikolojisinin normal olmadığını ileri sürerek, bebeğe birçok kez şiddet uyguladığını iddia etti. Eski eşi E.K. ile bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını ve evlendikten sonra çocukları olunca eski eşini daha iyi tanımaya başladığını aktaran Kaya, “Üç yıl gibi bir evliliğimiz oldu. Üç yıl içinde hep psikolojik sorunları vardı. Bir sefer intihar girişiminde bulundu. Ondan sonra biz düzelir amacıyla hep yanında kaldık, destek verdik ve çocuğumuz oldu."