Bebeğini yastıkla boğup videosunu babasına attı! Canavar annenin mesajları kan dondurdu
DİYARBAKIR’da 8 aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalışan anne bu E.K, iki kez serbest bırakıldı. E.K., bebeğini boğmaya çalıştığı anları videoya çekip eski eşine göndermişti. Canavar annenin, Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya'ya gönderdiği kan donduran mesajlar ortaya çıktı: "Çocuk şu anda elimde nefes alamıyor. Mutlu olun, şu anda elimde can çekişiyor."
Diyarbakır’da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K. görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca iki kez serbest bırakılmıştı. Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı.
E.K., pazartesi günü gözaltına alındı. Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya’ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.
Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya, çocuğunun annesi E.K'nin psikolojisinin normal olmadığını ileri sürerek, bebeğe birçok kez şiddet uyguladığını iddia etti. Eski eşi E.K. ile bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını ve evlendikten sonra çocukları olunca eski eşini daha iyi tanımaya başladığını aktaran Kaya, “Üç yıl gibi bir evliliğimiz oldu. Üç yıl içinde hep psikolojik sorunları vardı. Bir sefer intihar girişiminde bulundu. Ondan sonra biz düzelir amacıyla hep yanında kaldık, destek verdik ve çocuğumuz oldu."
"Çocuğumuz olduktan sonra olay çok farklı yerlere gitmeye başladı. Psikolojik sorunlarından dolayı artık çocuğumuza zarar vermeye başladı. Evde çok şahit oldum ve şahit olduğum şeyler çok çok var. Çocuğu yere vurması, çocuğu ayağıyla iteklemesi, fırlatması, yemek yemeyince ‘seni öldüreceğim, ben dayanamıyorum artık’ gibi söylemleri oldu. 2-3 ay gibi çocuğu emziremedi. 3’ncü aydan sonra tehditler, mesajlar durmadı. Artık işime gidemez oldum. Hep sıkıntılar, hep aklım çocuğumda kaldı.”
“En son video bizi bitirdi, şikayet ettik”
Video ortaya çıkmadan önce şikayet etmemesinin sebebini de anlatan Kaya şöyle devam etti: “Şikayet etmememin sebebi aileler birbirini tanıdığı için şikayette bulunmadım. Bırakmadılar daha doğrusu. ‘Ya düzelir, ailesiniz, gerek yok’ gibi sözler üzerine şikayet etmedim. Bütün tedavi sürecinde her zaman yanında oldum ve intihar ettiği zaman da 38 adet psikiyatri hap atmıştı. Hastaneye de yetiştirende biziz. Kendi çabalarımla onu hastaneye yetiştirdim."