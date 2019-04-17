Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi
18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeğini öldürmüştü. Soruşturma karara bağlandı.
Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeği Emine'yi darbedip öldürdüğü ileri sürülen Aysel Y. (26) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, olaydan sonra tutuklanan Aysel Y. hakkında "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek, çocuğu kasten öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi
İddianamede, olay günü Aysel Y'nin, nikahsız yaşadığı İlhami K'yi aradığı, çocuğunun bayıldığını söyleyerek eve gelmesini istediği, İlhami K'nin eve geldiğinde kızının hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark ettiği ve sağlık ekiplerini çağırdığı belirtildi.