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Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi

Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi

18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeğini öldürmüştü. Soruşturma karara bağlandı.

Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi - Sayfa 1

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeği Emine'yi darbedip öldürdüğü ileri sürülen Aysel Y. (26) ile ilgili yürütülen  soruşturma tamamlandı.

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Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi - Sayfa 2

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, olaydan  sonra tutuklanan Aysel Y. hakkında "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek, çocuğu  kasten öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle  iddianame hazırladı.

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Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi - Sayfa 3

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan  incelemenin ardından kabul edildi

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Bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti mahkeme kararını verdi - Sayfa 4

İddianamede, olay günü Aysel Y'nin, nikahsız yaşadığı İlhami K'yi  aradığı, çocuğunun bayıldığını söyleyerek eve gelmesini istediği, İlhami K'nin  eve geldiğinde kızının hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark ettiği ve  sağlık ekiplerini çağırdığı belirtildi.

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