Bebeğini kucağına aldı yarım saat sonra depreme yakalandı 11 gün enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere Hatay’da hastanede yakalanan ve 11 gün sonra kurtarılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğulları, yaşadıklarını anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Asrın felaketinde enkazdan kurtarılan vatandaşların yaşam mücadeleleriyse hatıralardan silinmiyor.
Depreme Antakya ilçesinde bulunan özel bir hastanede yakalanan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğulları enkazdan 11. günde kurtarılmıştılar.
Hayata sıkıca tutunmayı başaran vatandaşlar, enkaz altında yaşadıklarını depremin yıl dönümünde anlattılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Avcı ve Şakiroğulları’nın sohbet ederek bir süre zaman geçirdi.
Koltukla kendine yaşam alanı oluşturduğunu belirten Mustafa Avcı, “Depremden 4 saat önce eşimin doğumu nedeniyle en yakın özel hastaneye gittik. O sırada depremle karşılaştık. Depreme ilk asansörde yakalandım. İlk sarsıldığımda deprem olduğunu düşünmedim.